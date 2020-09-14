氣象局預報顯示，明(15)日風向轉為偏東南風，迎風面的台東及恆春半島有些局部短暫陣雨，其他地區以午後山區及近山區平地局部短暫雷陣雨為主，穩定天氣會持續到周五(18)，周六(19)鋒面通過，北部和東半部地區降雨將轉為明顯。

氣象局預報員李孟軒表示，一直到周五(18)前天氣都較為穩定，明天風場偏東南風，降雨地區為東南部及恆春半島，其他地區以午後山區及近山區雷陣雨為主，周六(19)之後鋒面通過，降雨地區以北部和東半部為主。

溫度方面，各地高溫多在33至35度，其中在南部、新竹、嘉義及台東近山區平地有局部36度以上高溫，氣象局已針對上述地區亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，請民眾特別留意。

李孟軒指出，下周日(20)、下周一(21)東北風將增強，北部及東北部白天高溫略降，約32度。目前菲律賓東方海面有一低壓帶，預估在周三(16)抵達南海比較有發展趨勢，將有機會發展成熱帶性低氣壓或形成今年第11號颱風「紅霞」，屆時外圍水氣會影響恆春半島及東南部，但行徑路徑方面對台灣沒有直接影響。

(中時 )