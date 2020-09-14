66歲愛釣魚、瘋追浪的沈文程，因為對魚的熱愛，遨遊溪海鍛鍊過人體力，但因之前長年主持登山戶外節目，55歲就開始膝蓋磨損，經常疼痛無比，用盡任何中、西醫方式，復發狀況依舊頻繁。他不工作時幾乎都是在追魚，騎著重機在中部山區、部落，和漁友找尋魚蹤，「我樂在追魚，釣到之後再放走，好玩的是找魚的過程」，談到魚他眉飛色舞。

沈文程對於台灣魚類如數家珍，不管是分布區域多遠，再偏遠的川流溪谷，他幾乎都走遍了。現在的他，非常重視自己的關節及膝蓋，「我最大的願望，就是老了不是坐在輪椅上釣魚及唱歌」，除了主持釣魚節目，他深山野溪追魚的印象深入觀眾腦海，意外的是，廠商也相中他對魚的熟悉度與熱情。

沈文程喜歡大自然。（鱘熹王提供）

沈文程近日代言鱘龍魚相關保健產品，8月下旬拍攝時，正好遇到颱風逼近，幾次通告都臨時改期，外景小組很緊張，連日在山區部落搶拍，順利殺青後幾小時之間風雨交加，沈文程開心笑說：「魚也知道天氣要變壞，非常配合，拍得特別順。」

(中時 )