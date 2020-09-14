有網友貼出女方關鍵修圖痕跡，指不可能沒發現裸男入鏡。（摘自PTT）

網紅口碑、社群行銷顯然已成市場廣告主力。擁有11萬人追蹤的網美「家家（王盈）」昨（13日）晚間在IG上PO出數張美妝照片，網卻驚見她身後鏡子有「裸男露屌」畫面，被虧是「大衛像」引發話題。雖然本人事後澄清絕無炒作，但熱烈討論也讓家家粉絲數一夜暴增2萬多人。網友更提出1網美關鍵修圖痕跡，直呼「假到爆！」

網美家家13日在社群平台IG上分享美妝產品，卻被網友發現最後一張的鏡子內藏有驚人玄機，透過鏡子反射，可發現一位裸男持手機幫忙掌鏡，頭以下器官一覽無遺，也讓「活體銷魂大衛像」瞬間成為全網焦點。

事件發生後，家家本人火速刪文，並否認藉由議題炒作熱度，並指出掌鏡者則是她交往7年的男友。（摘自家家IG）

儘管事件發生後，家家本人火速刪文，並重新PO文澄清「我方也沒有拿一毛錢雙方無任何利益關係，僅達到宣傳效益。」否認藉由議題炒作熱度，並指出掌鏡者則是她交往7年的男友。她更強調「任何方式都可以走紅，拍三級片應該比寫真裸男來的快速」，不過在裸男照事件後，家家IG追蹤人數已爆漲至13萬人，網友更提出能夠質疑炒作的有利關鍵，直呼根本「假到爆」。

PTT網友表示，現在女生拍完照都幾乎會「修圖」再上傳，就算很多美拍軟體已能即時修圖，但他認為，女生絕對不可能不會檢查自己笑容自不自然、頭髮有沒有亂掉，「有檢查的話，絕對不可能沒看到後面一個裸男」。另外，男方自己肯定也不是第一次掌鏡，怎麼不會知道要迴避身後一大片鏡子？「不論怎麼護航，就是三個字，假到爆。」

另外，PTT女孩板更有網友貼出女方關鍵修圖痕跡，指不可能會沒發現裸男入鏡。網表示，「修圖的臉就在屌旁邊，明顯是故意炒新聞的啦」、「臉都修到歪歪斜斜的了」、「超假的，反正一下就過氣了啦」。但其他網友則認為「網紅客群如果是男性，男友登場只會毀人氣吧，就像偶像談戀愛，粉絲就崩潰一樣」、「網紅的目標族群，靠這招能吸引到誰啊」。

(中時新聞網)