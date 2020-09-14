國民黨今天決定不以政黨形式參加海峽論壇，前立法院長王金平表示「黨不去，我就百分之百不去」，讓今年的海峽論壇呈現有別以往的情況。但對於王金平是如何看待率團赴海峽論壇一事？資深媒體人邱明玉受訪時推測，這是「進可攻，退可守」的做法。網友也狂酸王金平代表的其實是民進黨。

第十二屆「海峽論壇」原定於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨並規劃由王金平率國民黨代表團參加，但因央視主播李紅在播出的一段影片中稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨隨後即考慮取消出團或調整團員名單。雖然，國台辦後來為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」，該影片亦遭央視下架，但爭議仍持續延燒。

國民黨黨主席江啟臣13日則在臉書表示，央視若不道歉國民黨就取消訪問團，14日下午正式宣布不會以政黨形式參加海峽論壇，但並未限制黨員以民間身分出席。

對此，邱明玉今接受《民視》訪問時回應，王金平應是思考，「他可做為兩岸破冰第一人，又有國民黨的付託，加上王又營造民進黨政府要委託他，他又跟大陸全國政協主席汪洋會面的話。他當然進可攻，海基會董事長的角色，退可守，仍可以延續連戰在兩岸的角色」。

對此，不少網友則紛紛留言批評王金平，「藍皮綠骨喬王代表的是綠營蔡政府，哪裡是代表國民黨！」、「落漆」、「黨的人有去！王不去？」。

(中時新聞網)