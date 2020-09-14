氣質女星郭碧婷和向華強的長子向佐去年結婚，日前宣布懷孕喜訊，現正進入卸貨倒數，由於新冠肺炎疫情關係，讓他們分隔兩地，遲遲無法登記結婚，向佐更被質疑不來台陪產，近日他終於排除萬難抵台，並曝光這一路的心路歷程。

自郭碧婷被拍到挺著孕肚上街，證實懷孕消息後，向佐就因為沒來台灣陪產，引起網友議論紛紛，近日他便上節目透露背後原因，表示其實並不像網友想的，以為隔離14天就可以過來，「那個簽證是很難搞的，或者我在台灣的家人死掉了，那我才可以去，生孩子不算。」所幸經過一番努力，他終於可以開心分享：「我現在弄到那個簽證了！」

向佐吐露疫情期間，簽證不好辦。（圖／翻攝自微博）

對於未來對孩子的教育，向佐笑說：「女孩子可以寵一點，但男孩子必須要對父母有敬畏感！女孩不怕」，並稱有妻子在就還好，因為她本身對自己就很嚴格，對女兒應該也會滿嚴格，「我肯定是個慈父，所以她做黑臉那個。」

事實上，郭碧婷爸爸月初曾在微博PO出一堆滷菜，寫下「雖說是給半子（女婿）吃的，但也太引誘我了，不拿些來下酒，太對不起自己了。」而向佐也在貼文留下偷笑的表情符號，間接承認已抵台陪產。

(中時新聞網)