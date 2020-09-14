發生在今年8月30日的「新竹市國際風箏節」不慎捲起女童飛上天意外，所幸女童僅受擦傷與皮膚紅腫的輕傷，市府日前作出懲處，包括產發處長張力可記大過1次、副處長林柏志、漁業科長謝濬鴻各記小過1次，另，對廠商扣、罰款27萬2625元。

國際風箏節發生女童遭糖果風箏捲上天意外之後，市長林智堅即多次向社會大眾、發生意外的孩子與家長表示的歉意，市府也立即深入調查、釐清事發原因與過程。

林智堅在事外發生後曾表示，市府將做深刻檢討，包括流程是否出現狀況，未來會對承攬廠商依照契約內容提出扣款與罰款要求，市府內部則啟動行政調查，相關的負責人懲處會盡快出爐。

而相關調查與檢討日前已完成，近日並已作出懲處，人事處表示，新竹市國際風箏節致民眾發生意外事件，共針對相關3人員進行懲處，分別是產業發展處處長張力可記1大過、副處長林柏志記過1次、科長謝濬鴻記過1次。

而針對意外事件檢討，意外主因是由於風箏與人群間安全距離不足造成，當天意外發生後，活動第1時間即宣布暫停，所幸當事人身心均安。

另外，由於廠商安全管控不足，且意外導致部分節目取消，市府依契約規定，針對安全維護缺失以及因故取消的相關活動項目，將對廠商進行扣款及罰款，扣罰款總計27萬2625元。意外造成的醫療費用，也全數由廠商負擔。

(中時 )