中石化（1314）為強化己內醯胺（CPL）下游尼龍粒應用，策略性整合石化事業佈局，14日董事會通過投資新案，擬以新台幣3億元參與展頌股份有限公司普通股現金增資案，以及不超過新台幣13億8仟萬元取得展頌公司斗六聚合廠土地、廠房及設備資產。

中石化近年持續推動「精細化工」與「土地開發」雙主軸發展，力拚突圍。其中，拓展OPP（鄰苯基苯酚）、PA等精細化工等特化應用布局，打入電子半導體及生物材料供應鏈，突破石化在台發展限制；拓展下游精細化工等特化應用佈局下半年也將有新產投產。

中石化指出，主責精細化工的頭份廠將分三期，預計2023、2024年投產；橋頭廠工程塑料預計下半年投產；今年收購三晃的大甲廠，朝OPP下游衍生事業做佈局，應用有積體電路板等領域。

此外，2018年中國常州併購的威材新材料，產品之一PP熔噴料今年第二季受惠醫療需求，接單滿載。

土地開發部分，除海外評估緬甸、越南投資，台北京華城規劃興建四棟頂級商辦；高雄憲德段住宅為地上27樓、地下六層的綠色住宅建築，已申報開工興建；至於緬甸仰光合建案已開始銷售與提供租賃，可望貢獻營運。

中石化因CPL、AN市場產能過剩壓力，加上疫情影響終端需求，已連三季本業營運苦吞虧損；所幸，第二季高雄特貿六土地重劃分回，認列8億元增值，加上土增稅減少的利益迴轉，上半年EPS 0.14元。

(工商 )