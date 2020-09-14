20200914中天新聞 中元普渡法會「搶供品」！ 信眾卯足全力、搶到翻桌

苗栗縣銅鑼鄉五福廟於13日晚間舉行中元普渡法會，而每年皆有大批信眾等在法會結束後領取免費供品，已成為當地的特殊習俗。影片可見大批信眾圍著擺滿供品的桌子，戴工作人員一令之下，開始猛掃桌上的免費供品，瘋狂搶奪的畫面曝光後也讓民眾大呼「以為看到好兄弟在搶東西」。

據了解，苗栗五福廟方每年皆會準備萬份以上的供品，並選定日期舉辦中元普渡法會，讓好兄弟飽餐一頓，而待法會結束後，上萬份的供品則免費提供信眾帶回家。可見供桌上擺滿了柚子、香蕉、米粉、麵線等美饌，許多信眾認為食用祭拜過的食物可保平安，所以每年這時期，現場就宛如「戰場」，不僅比袋子大，還比「手速」。

影片可見，在廟方結束中元普渡，請走好兄弟後便進行「開搶」倒數，同時也一邊提醒信眾「慢慢來」、「每個人一定都有」、「不要搶」。未料，語畢後現場仍宛如「大廝殺」，超多民眾袋子靠著桌邊，另一手用肉眼難以辨別的速度將供品掃進袋中；也有人兩兩一組，一個人站在對面，將手搆不到的地方往隊友方向猛推，隊友則奮力地把供品掃進大箱子中。

更有男信眾搶得太激動，一把弄翻了供桌，讓工作人員忍不住喝斥「在幹嘛啦」、「不要這樣搶啦」，開放不到30秒，桌面就被清空。影片曝光後，不少網友紛紛在留言區寫下，「真的是在普渡啊，普渡這些人道中的餓鬼」、「我什麼時候開眼了，看的到好兄弟拿供品？」、「終於親眼看到好兄弟在搶東西」、「他們比好兄弟更恐怖」、「鬼都看呆了」。

也有些網友質疑供品發放方式，紛紛回應，「建議應該由廟方統一分送給低收入者或育幼院、遊民等有需要的人，物盡其用啊！」、「推薦廟方全部收起來，排隊配送」、「直接給弱勢真的比較好」。

(中時新聞網)