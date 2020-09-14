菲律賓東方海面上目前有一個熱帶擾動90w，臉書專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，預計它進入南海後，將有機會成為今年第11號颱風「紅霞」，但對台灣沒有影響。

今（14）日台灣重返高壓勢力，大部分低區都有午後雷雨，針對菲律賓東方海面上的熱帶擾動，《台灣颱風論壇｜天氣特急》提到，熱帶擾動將在今（14）、明（15）兩天通過菲律賓，目前各國數值預報普遍看好其發展，未來進入南海後，有機會增強為今年的第11號颱風紅霞，預計朝越南中部前進，不會影響到台灣。

颱風紅霞有機會生成，但對台無影響。（摘自臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

另外，從《台灣颱風論壇｜天氣特急》所製作的圖片看來，預估90w有機會在周四上午成為輕颱。

氣象局則指出，目前菲律賓東方海面有一低壓帶，預估在周三(16)抵達南海比較有發展趨勢，將有機會發展成熱帶性低氣壓或形成今年第11號颱風「紅霞」，屆時外圍水氣會影響恆春半島及東南部，但行徑路徑方面對台灣沒有直接影響。

氣象局預報也顯示，本周到周五前天氣穩定，周六開始受到鋒面影響，北部、東半部將會有降雨。

今天台灣再度重返高壓勢力啦~ 換句話說就是悶熱+山區午後雷雨 平地部分今天大台北及東部地區 也有午後雷雨的機會⛈ 其他地區則是晴時多雲且悶熱 西半部地區空氣品質稍差， 敏感族群要多加留意~ 此外，位於菲律賓東方的熱帶擾動９０Ｗ 今、明兩... 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)