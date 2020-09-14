美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）擬於17日至19日訪台，並主持「台美經濟與商業對話」，總統府與外交部正積極磋商中。對此，國民黨立法委員林為洲表示，「心情忐忑」，並希望美次卿這次來台，有實質的相互幫助，不要一回頭，又要開放什麼。

美國國務院次卿凱克拉奇已預計17日訪台，18日與行政院副院長沈榮津共同主持「台美經濟與商業對話」，19日出席李登輝告別禮拜後，再搭機返美。

林為洲14日晚間在臉書上表示，「心情忐忑」，並指9月17日美國國務次卿來訪，代表台美關係密切，面對現在國際環境以及兩岸關係的變化，美國的支持很重要。

林為洲指出，另一方面，上次美國衛生部長阿札爾來，想談的疫苗沒成果，回去沒多久，就開放了美豬。因此他希望，這次美次卿來台，能有實質的相互幫助，「但真的真的，不要一回頭，這次又要開放些意外的什麼。」

網友們也留言回應，「任人宰割的概念」、「來要錢交保護費」、「來救川普票嗎」、「對，台灣人民可以組團去接送機，讓美國官員看到台灣的民意」。

(中時新聞網)