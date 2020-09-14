美國資深媒體人、揭發「水門案」的傳奇記者伍華德，訪問總統川普而寫成的新書《憤怒》（Rage）15日上架，未賣先轟動。伍華德接受哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌新聞節目《60分鐘》專訪，分享多次訪問川普過程中，對總統大人的觀察。

主持人佩里針對書中提到，川普處理新冠病毒的態度，反映出其本能、習性和風格，詢問伍華德這些代表什麼時，他答道，就是「矢口否認，捏造自己以為的事實。」

關於川普和北韓領導人金正恩魚雁往返的「情書」，伍華德表示，中情局的分析家無法辨別信件出自何人之手，但他們認為，這些信都是「生花妙筆的傑作」，因為「它們命中川普好大喜功的特質。」

5月底，非裔佛洛伊德遭白人警察暴力殺害，掀起全美鋪天蓋地的抗爭風潮後，伍華德曾問川普，是否像他自己（伍華德）與許多白人一樣，因為出身在良好家庭，因此某種程度與世事隔絕，彷彿住在洞穴中，必須花很大力氣，才得以理解抗爭人士、尤其非裔內心的憤恨與痛苦？

但川普回答，並沒有，完全沒有這種感覺。他還與伍華德開玩笑，問對方是不是盲從，毫無質疑就隨便被風向帶走。伍華德告訴主持人，川普是針對他反思這場運動，對他大開嘲諷。

(中時 )