一名住在新北市、22歲年輕女房客，被60歲房東迷得神魂顛倒，房客小珊（化名）2017年向吳姓房東承租房子，多次傳「我愛你」、「我要懷你的孩子」等肉麻簡訊，房東妻子看到內容氣炸提告，但小珊卻說是吳男要求她發送煽情簡訊，每則可補貼自己500元，因為手頭緊、缺錢，才會答應吳男要求。

吳男妻子在法庭上指控，小珊明知道吳男已經結婚，卻私下與丈夫來往，不僅超過男女一般朋友的交往分際，更曾在簡訊中表示「我立志今年一定要懷你的孩子」、「我愛你，我對你不離不棄」、「老公這時間你應該睡了吧」等，正宮認定小珊已經侵害其配偶權，因此決定向小珊提告求償。

但小珊反駁，因為吳男知道自己當時收入不好、缺錢，要求她發送煽情簡訊，每則可補貼500元，她才會答應吳男要求，但2人並沒有在一起，且雙方年紀相差38歲，不可能產生感情，更遑論當時並不知道吳男已經結婚有妻子。

法官審理此案時認為，一審檢察簡訊內容，認為其無法證明小珊知道吳男是有婦之夫，且正宮也沒提出其他證據來證明，最後以吳妻舉證不足駁回，此案經上訴，二審法官認定原審無誤，駁回確定。

(中時新聞網)