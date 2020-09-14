7-11運用海龜湯解謎遊戲，推出創新的永續社群遊戲「密案偵查隊」。（7-11提供）

9月16日是國際臭氧層保護日，面對全球極端氣候異常，7-11響應永續發展目標，自有品牌將展開「產銷永續」計畫，從供應商、商品、系統到門市端，以「包材減量」、「計畫生產」、「i珍食」3大新作法，可望達成2030年剩食減半目標。

7-11表示，過去採購具有環保標章及有節能的產品、降低用電密集度等環境保護行動，2019年已減少55,169公噸二氧化碳當量的溫室氣體排放；另自有品牌商品亦持續引進環保包材，如生物基的PLA材料、冷藏飲品並使用FSC認證包裝、回收再製的杯套杯架，採用可回收的產品包裝。

而今年更進一步進行鮮食「包材減量」，並利用盒型加強環提升支撐性，避免底盒過軟發生變形，目前已將涼麵、燴飯類產品的包材用量比率減少6％，預估一年可減少相當於29.5座101高度的包材用量。

為倡議珍惜食物理念，7-11也擴大智能營運系統，透過大數據主動推薦門市訂貨量，以提前下單、精準訂貨、接單生產等方式落實「計畫生產」，有效改善供需。

同時，7-11也推動「i珍食」專案，將時間限縮於賞味期限前8小時，並推出「賞味期限前8小時享7折優惠」，以御飯糰、麵包最受到消費者喜愛，上線3個月以來，食材使用提升量相當於346萬顆御飯糰，2030年的剩食減半目標，期望可提前達成。

另一方面，為讓更多民眾加入永續環保行列，7-11透過時下年輕人最夯的「水平思考解謎遊戲」，首創推出創新永續社群遊戲「密案偵查隊」，只要加入活動LINE帳號，就會收到謎題，進入燒腦的剖析過程，引導消費者了解7-11在設備翻新、節能環保等永續行動，詳情可加入https：／／lihi1.cc／f2JDk 。

(中時 )