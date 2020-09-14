國民黨因為央視頻一句「求和」說，決定不以政黨形式參加海峽論壇，國民黨主席江啟臣表示，從中應該理解到兩岸目前互信的脆弱，需要雙方共同支持與維護。他一生忠於「中華民國」，始終堅持應該在對等、尊嚴的前提下與對岸持續互動交流，啟臣絕不會讓我的國家、政黨受到任何一點的侮辱。

江啟臣表示，兩岸關係複雜而敏感，任何不當的評論與行為，都足以讓累積不易的善意與互信受到嚴重的傷害。海峽論壇與會的決策需要多方衡量，更要思考當下局勢變化，為保全兩岸交流，勉强出席，反而對兩岸交流造成傷害。

江啟臣強調，「兩岸對等、尊嚴交流」是國民黨長期的主張，和平是求不來的，求來的和平也只是讓我們命懸一線，尊嚴是自己爭取的，別人也給不了，中華民國厚植的民主與自由，是在國民黨先輩的胼手胝足換來的，啟臣不敢忘記。

江啟臣說，他作為國民黨主席，我決定「第十二屆海峽論壇中國國民黨代表團」因為兩岸整體氛圍不利雙方交流對話，國民黨不以政黨形式參加，民間組團參與之情事，均為個人決定，不代表本黨。

江啟臣表示，8月底國民黨與前立法院長王金平討論是否代表國民黨參與海峽論壇。外界將王金平視為代表蔡英文傳話者，是刻意混淆認知，這是對於王金平的污衊，不是事實，有心人士刻意的捏造，分化本黨，國民黨不會讓有心人得逞。

(中時 )