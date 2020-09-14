藥膳、中式甜湯裡少不了的紅棗，在多項刊登在西方醫學期刊的研究裡，竟發現有預防失智、調節血糖、保護心臟和抗氧化等多項少為人知的功效。

在中醫藥和華人的生活裡，紅棗（英文：dates）是重要的藥材和食材，根據中醫理論，紅棗性味甘、溫，能健脾益胃。在西方，紅棗頂多被用來做甜點，利用它天然的甜味和香氣，增添甜點的風味層次和口感。

但西方對紅棗營養價值的研究，近年愈來愈多，綜合多篇研究論文，紅棗有7項少為人知的營養價值和功效。

1.紅棗營養豐富 超乎想像

3顆紅棗，就能提供約200卡路里的熱量，54克的碳水化合物和約5克的纖維、1克蛋白質，而且紅棗不含脂肪。此外，紅棗還富含B維生素，維生素K，鈣，鐵，鎂，鉀，鋅和錳。

2.紅棗含多種抗氧化劑

發表在《藥學與生物聯盟雜誌（Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences）》上的一篇論文指出，除維生素和礦物質豐富之外，紅棗還富含能夠保護的多種抗氧化劑，可以用來治療和氧化有關的疾病；當破壞細胞的自由基和人體抵抗有害自由基的能力之間無法平衡，就會產生氧化壓力，導致細胞損傷和老化，甚至因此致病。紅棗裡還含有抗發炎和抗菌化合物，這意味著紅棗有可能在抵抗傳染病中起作用。

其他研究也證明，紅棗含有許多抗氧化劑，包括類胡蘿蔔素，多酚（例如酚酸，異黃酮，木脂素和類黃酮），單寧酸等抗氧化劑。

紅棗是沒有經過加工的完整水果，它的糖分是天然的。（圖片來源：陳德信）

3.紅棗自然甜 沒加糖

紅棗是沒有經過加工的完整水果，它的糖分是天然的，換句話說，如果能量棒之類的健康食品僅用紅棗來增甜，它是可以標示糖份含量是零的。

美國心臟協會（AHA）建議女性每天攝入不超過6茶匙的糖，相當於25克或100卡路里。男性建議使用上限則為9茶匙，即36克或150卡路里。如果用紅棗來增添餐點或食譜的甜味，就不用用到每天的「吃糖配額」。

4.紅棗助消化

3粒紅棗就可以供應我們每天需要攝取的纖維量的18％，發表在《英國營養雜誌》上的一項研究，針對紅棗對腸道的影響，把健康男性被隨機分配為每天吃7顆紅棗，對照組是食用碳水化合物和糖混合物21天。研究人員發現，第一組連吃21天紅棗的人，腸子蠕動頻率得到改善，糞便中的化學物質含量降低，這些化學物質會破壞細胞並引發可能導致癌症的突變。

5.紅棗能保護心臟和調節血糖

另一項研究則是實驗健康成年人連吃4星期紅棗的結果，志願受測者每天吃約100克的兩種不同種類紅棗，結果發現，受測者身體質量指數（英文：BMI）、總膽固醇、壞膽固醇（英文：LDL）或好膽固醇（英文：HDL）都沒有任何顯著的改變，最重要的是，受測者空腹血糖和血脂都沒有上升，甚至血脂和氧化反應還減少了。

另一項研究則是測試食用紅棗對脂肪和血糖控制上的影響，研究隨機把100名第2型糖尿病男女分成兩組，一組完全不吃紅棗，一組每天吃3顆紅棗，連續16週。結果食用紅棗的人，總膽固醇和壞膽固醇顯著下降，糖化血色素（英文： HbA1c）則沒有變化，有趣的是，也許是因為能夠吃有甜味的東西讓人心裡感到滿足，有吃紅棗的糖友，都說自己的心理健康和整體生活品比先前好。

這兩項研究相當重要，因為血糖調節與心臟健康密切相關。 第2型糖尿病患者罹患心臟病風險是正常人的兩倍。心血管疾病也是第2型糖尿病患者第一大死因。

紅棗能保護心臟和調節血糖。（圖片來源：陳德信）

6.紅棗有護腦功效 可能可以用來治療阿茲海默症

紅棗中的保護性化合物也被認為有助於保護大腦。發表在《神經再生研究（英文：Neural Regeneration Research ）》期刊上的一篇論文指出，由於紅棗具有抗發炎症和抗氧化功效，可能具有治療阿茲海默症的潛力。

7.紅棗有助於自然生產

最後一項紅棗具有的功效最少為人知。在《BMC懷孕和分娩雜誌》上發表的一項2020年論文，研究了紅棗對分娩的影響。 研究人員指出，食用紅棗，可以縮短自然產的時間。

(中時新聞網)