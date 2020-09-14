繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布收購ARM，引發半導體產業震撼，加上TikTok在美業務出售期限將至，美國財政部長梅努欽接受外媒專訪透露，已經接受甲骨文提出的收購申請，本周川普政府將進行審查。美股周一(14日)開盤上漲53.1點、以27,718.74點開出，隨後漲勢擴大至超過160點，NVIDIA 股價大漲逾8%。

截至台北時間11日下午9點35分，道瓊指數上漲165.14點或0.60%、暫報27,830.78點；標普500指數上漲30.22點或0.90%、暫報3,371.19點；那斯達克指數上漲129.85點或1.20%、暫報10,983.40點。

盤前受到關注的公司股價，包括NVIDIA 股價上漲33.92美元或6.97%、暫報520.50美元；甲骨文股價上漲2.44美元或4.28%、暫報59.44美元；美國大藥廠吉利德宣布收購的Immunomedics，股價則狂飆44.31美元或104.88%、暫報86.56 美元；至於被做空機構鎖定的氫燃料電池卡車商Nikola，股價大跌2.75 美元或8.56%、暫報29.38美元。

至於4大科技巨頭加上微軟股價均漲1%左右，特斯拉股價則是上漲5.17美元或1.39%、暫報377.89美元。至於今年特斯拉股東大會，將與特斯拉電池日9月22日一同舉行，因應疫情在加州廠以線上直播方式進行，該公司執行長依隆馬斯克(Elon Musk)預告承諾，會有「很多令人興奮亮點」，市場預料特斯拉將公布更多百萬英哩(約161萬公里)超級充電計畫的細節。

(中時新聞網)