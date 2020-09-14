OPPO宣布在台推出5G手機Reno4 Z，支援120Hz螢幕刷新率、搭載聯發科天璣800晶片，並支援完整台灣5G全頻段，Reno4 Z預計在9月18日在台上市，建議售價為17,990元。

OPPO表示，為了滿足用戶對追劇與打手遊的需求，Reno4 Z螢幕佔比為90.4％、螢幕尺寸6.5吋、解析度達400PPI，螢幕刷新率更達120Hz，為同價位帶中最高，平整機身厚度僅8.1mm。

OPPO表示，Reno4 Z配備聯發科天璣800處理器，可支援SA/NSA雙模5G網路，實驗室中最高下載速度為2.3Gbps，而為了讓5G訊號穩定性更高，Reno4 Z運用了360度環繞天線2.0技術，並支援Ultra HD即時高畫質視訊通話功能，克服訊號不穩的困擾與滿足遠距通訊需求，續航方面，Reno4 Z搭載4,000毫安培大電池與18W快速充電。

至於在拍照方面，OPPO表示，Reno4 Z同樣著重夜拍效果，主相機為四鏡頭，內建4,800萬畫素主鏡頭，支援極夜模式，能夠呈現低光源下的各種細節，配合800萬畫素的119度超廣角鏡頭、兩顆200萬畫素的黑白風格鏡頭與復古鏡頭，Reno4 Z也支援錄影超級防手震。

Reno4 Z前鏡頭為1,600萬畫素鏡頭搭配200萬畫素景深鏡頭，並支援前置夜景模式，帶來更專業的人像夜拍與虛化效果，在暗夜中自拍也不會因為光線太暗而過曝，5G頻段支援台灣市場最主流的n1、n3、n28、n41、n78全頻段，單機建議售價為17,990元。

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