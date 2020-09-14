桃園療養院政風室為落實廉政署及衛福部政風處「食安廉政體制」，除積極宣導食品安全平台外，也配合參與食安廉政平台政風人員教育訓練，透過蒐集食安違常情資，為民眾飲食安全把關。

衛生福利部政風處邀集各縣市政府及中央部會執行「食品安全廉政平台」，分別於2020年7月31日及8月17日在新北市政府稅捐稽徵處及台南市政府，舉辦「食安廉政平台政風人員教育訓練」，由衛福部政風處長林煥淳主持，邀請法務部廉政署政風業務組長王文清及科長李玲宜，講授「食品安全衛生查核之實務經驗」、「食品安全廉政工作經驗分享」及「食安廉政工作概述」等專題報告，強化落實食品安全管理機制。

桃園療養院政風室表示，廉政署於2015年4月成立食品安全廉政平台，召集與食品安全業務相關5個中央部會及22個地方政府政風機構共同成立，協助蒐集食安違常情資，並派政風人員會同參與食安稽查工作任務。

(中時 )