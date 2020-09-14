人安基金會每年舉辦「寒士慶中秋」關懷活動，發送寒士就業包，今年不同以往，多了一隻手錶，人安基金會基隆平安站長周泉宥表示，送手錶意味著「時來運轉」，希望收到就業包的寒士在找工作過程能順利。

人安基金會基隆平安站這次特地募集「月圓人安」御守，由婦女會長林淑姣號召義工們親手縫製，從穿針到打中國結，並由代天宮將御守過香爐，透過呂仙祖加持，帶給寒士平安及健康。

周泉宥表示，今年遇到疫情，特別邀請義工親手縫製「月圓人安」御守，並透過呂仙祖加持讓領到的民眾能事事順心，在疫情嚴峻的狀況下，也能平安度過，此外，寒士就業包的內容物有應景的月餅、柚子及民生物資，特別的是多了一隻手錶，要祝福寒士們面試成功，盡早回到社會，獲得全新人生。

周泉宥說，將在9月24日於光一路29號橋下運動休閒廣場舉辦「寒士慶中秋」活動，預計發放270份就業包，有需要的民眾可以前往領取，此外，目前物資仍有欠缺，更邀請社會大眾能一同出錢、出力，幫助需要的人。

(中時 )