金星有著濃密大氣層，可惜大氣成份以二氧化碳以及硫酸雲為主，強烈的溫室效應使金星成為全太陽系最熱的一顆行星，不管白天或是晚上，表面溫度都高達400度以上，足以將鉛給熔化。這麼惡劣的環境實在很難想像會有生命，然而，天文學家發現，金星的大氣層似乎存在有機分子「磷化氫」，這種臭氣在地球上是生物所形成的，難道金星也有生命嗎？

天文生物學(Astrobiology News)報導，金星絕對是個令人印象深刻的行星，它出現在清晨與傍晚天空，而且亮度極亮，所以被稱為晨星(Morningstar)與暮星(Evenstar )，中國人也是這麼稱呼金星的，詩經有云「東有啟明，西有長庚」(出自《小雅·大東》 )，啟明與長庚都是指金星。

金星之所以明亮，來自3個原因：第一，它的體積不小，是地球體積的95%；第二，它離地球很近，接近地球時，大約只有4300萬公里；第三，它的大氣層有大量的硫酸，反射率很高，但同時，也能明瞭金星環境的惡劣。

蘇聯曾在1960~1980年之間，發射多艘探測器前往金星調查，其中1970年的金星7號，成功登陸金星表面，測得金星氣溫是470℃，大氣壓力至少為地球的90倍，被形容成永遠燒著業火的煉獄！

雖然金星表面恐怕沒有生命，但是有些科學家認為，在金星的高層大氣層當中，氣壓沒有那麼強，溫度沒有那麼熱的部分，或許會有漂浮型的生命存在。

來自曼徹斯特大學、麻州理工學院和卡迪夫大學的研究團隊，透過智利的阿塔卡馬（ALMA）電波天線陣列，和位於夏威夷的馬克士威爾望遠鏡(JCMT )對金星的長期觀測，發現在金星的大氣層似乎有「磷化氫」，相關論文將發表在9月14日的《自然天文學》上。並且會在當天發表記者會。

磷化氫一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，但是，許多天體生物學家將磷化物的存在，視為一種「生物簽名」(也就是生命存在而留下的物質)。因為就以地球為例，所有的磷化氫，都來源於厭氧細菌而生的產物，沒有其他任何方式可以生產出磷化氫。

根據目前得到的訊息，研究人員認為，雖然磷化氫也可能是非生物機制（也就是不涉及生命代謝的機制）而產生，但由於發現的量頗大，也就無法以化學作用來解釋。

記者會將在格林尼治標準時間9月14日15:00發布，也就是台北時間9月14晚上23點整。以下為記者會實況連結：

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(中時新聞網)