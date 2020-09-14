高雄市議員黃捷罷免案第一階段提案確定通過，黃捷第一階段罷免案先前傳出遭選委會退件百餘份，經補件後今天確定通過中選會審核。鳳山清捷隊晚間證實此事。對此，黃捷也給出回應表示「當然還是尊重」。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，挺韓支持者在全國發動公民罷免活動，暨民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中第一階段通過後，黃捷罷免案也順利通過。

罷捷團體「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢今天表示，「經過鳳山清捷隊全體同仁的努力，以及社會大眾的支持，罷捷提案已經通過中選會第一階段的審核，所有事務皆循序漸進，進度都在掌握之中，罷免黃捷第二階段的正式啟動時間尚未確定(預計月底左右)，目前等待中選會發函通知」。

徐尚賢說，第二階段通過門檻為2萬8783份，現階段罷捷團體已掌握3萬份的連署書，但為因應中選會審核可能剔除的數量，第二階段將爭取送出4萬份以上的連署書，將會規劃一步一腳印的走遍鳳山，進行地毯式的擺攤，足跡遍布鳳山76個里。

據《ETtoday新聞雲》報導，對於罷免第一階段過關，黃捷回應「還是尊重他們。不過高雄已經換了新市長，她早已跨步向前，也必須兢兢業業做好該做的事，而這時候她該做的，是好好準備10月的開議，認真質詢新市長，給高雄人不一樣的希望」。

據《公職人員選罷法》規定，黃捷罷免門檻，以鳳山區選民近29萬人，罷免一階門檻需要1%，約近2900份；二階連署門檻需要10%，近2.9萬份；三階罷免投票，通過門檻需要7萬3千多票，且同意罷免票須多過於不同意票，並超過25%的選區票數。

(中時新聞網)