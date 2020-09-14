華府與北京關係持續緊張，美國駐中國大陸大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）傳將辭職，並在11月美國總統大選前離開北京。對此，長期研究美中台局勢的總體經濟學者吳嘉隆分析，美大使是在退場，這可能是美國在變相召回大使，然後不補人，為斷交做鋪排，且若中美爆發軍事衝突，這也是要先做的事。

吳嘉隆今(14日)在臉書上表示，美國駐北京大使辭職，這是在退場，先投稿《人民日報》被拒絕，讓大陸對他說不，然後據此離開。

吳嘉隆分析，這可能是美國變相召回大使，然後不補人，至少美國大選前不會補人，也算是為斷交做鋪排吧。何況，如果要有軍事衝突甚至於開戰的話，要先做斷交的事。

最後，吳嘉隆說，看來，美國人已經鐵了心，「習近平不用再測試川普了，事情都這麼明白，這麼戰略清晰，你還有懷疑嗎？」動不動就說川普不過是一個商人，他真的敢這麼硬幹嘛？現在人家做給你看了。

網友們也留言回應，「斷交是不會 至少明年再補回去。如果明年不補 是斷流不斷交」、「美國在中國的商人只能靠自己了」、「咱們......還有拜登阿」。

(中時新聞網)