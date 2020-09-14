52歲影帝李康生，2013年以《郊遊》一片風光拿下金馬獎最佳男主角，影藝事業攀上顛峰，卻在隔年中風導致舊疾復發，脖子歪斜，看遍名醫，一度認為無法治癒，讓飽受病痛折磨的他患了憂鬱症，曾萌生輕生念頭。

根據媒體報導，李康生20多年前發現自己脖子歪掉，得了「斜頸症」，後來逐漸康復，卻在幾年前因中風而舊疾復發，有醫生告訴他，必須在腦部放機器維持身體運作，並在5年後開腦換電池；但他後來選擇復健、戴護頸，配合正常作息，1年後漸漸好轉。

脖子歪一邊、動彈不得，是許多人有過的經驗，也是門診中普遍常見的問題，但像李康生這樣子，得了「斜頸症」，治療棘手，痛不欲生，甚至殘疾終身，真有可能發生嗎？

「醫學上說的『斜頸』，指的是嬰幼兒因胸鎖乳突肌纖維化引起的脖子歪一邊、甚至臉旋轉歪向一邊，屬於先天性肌肉斜頸；後天的脖子歪一邊通常不稱作斜頸，而是脖子痛、肩頸痠痛，導致頭不能動、輕輕歪向一邊，」聯新國際醫院復健科主任陳妙旼指出差異，而且後天出現的脖子歪斜，引起原因很多樣。

陳妙旼說，醫生通常會問病人這樣的問題持續多久了、怎麼發生的，例如是否有受傷、車禍病史，或是不是在日常生活中出現，甚至有其他器官的疾病。大致來說，成人的脖子歪一邊有以下幾種可能原因：

‧長期姿勢不良：這是最常見的原因，大多是年輕人、上班族、e世代族群，因為長期低頭工作、滑手機，造成相關肌肉或骨骼韌帶病變。其中又以斜方肌和提肩胛肌拉傷較常見，多為急性症狀，「病人突然頭就不能轉了，一動就痛，只能輕輕歪向一邊，也就是俗稱的落枕。」陳妙旼說，很多人以為一覺醒來脖子疼痛不能動才是落枕，其實平常只要姿勢不良，也會發生落枕。

‧骨骼磨損退化：較常出現在中老年人，因為骨骼長期使用、磨損，導致長骨刺、小面關節退化、或椎間盤被擠壓、變形、發炎，當頭頸姿勢變化，病人為了避免引起疼痛，容易採取固定姿勢，頭頸就有可能會歪向一邊。

‧外傷：例如車禍撞擊，造成相關解剖位置出問題。

‧其他器官轉移性疼痛：這種情況較少見，包括腦部疾病、脖子內部器官，例如食道、肺部上緣，甚至膽道、肝臟疾病引發的轉移痛，都有可能讓脖子歪一邊。

長期姿勢不良引起的脖子歪斜，以斜方肌和提肩胛肌拉傷較常見。（圖片來源：鄭佳玲製圖）

彰化基督教醫院神經外科主治醫師張尚文推測，根據媒體報導的說法，李康生應該就是中風後引發大腦內的神經核不正常放電，造成頸部肌肉不正常收縮、脖子歪斜，因此有醫生建議在他腦部置放電極，透過深部的腦刺激，促使肌肉放鬆。

「這種情況是肌肉本身沒問題，但腦血管病變，造成支配頸部肌肉的神經出問題，兩側肌肉張力不對稱而使脖子歪一邊，」張尚文說。

陳妙旼並指出，腦中風引起的肌肉張力異常會顯現在對側肢體，例如左大腦缺血或腦溢血中風，會在右側肢體出現肌肉張力異常。如果是低張力，會表現出癱軟、肌肉無力；高張力則會肌肉攣縮，變得像斜頸，李康生可能就屬於中風後，肌肉張力變高引起的頸部歪斜。

長期姿勢不良引起的肌肉緊繃、脖子歪斜，可以透過按摩放鬆肌肉，緩解不適。（圖片來源：康健雜誌）

後天的頸部歪斜，有些很快就會自己恢復，有些則需要長時間配合復健、治療。只要找到原因，還是有機會治癒或改善。

‧放鬆肌肉：長期姿勢不良引起的肌肉緊繃、脖子歪斜，必須設法放鬆肌肉，例如熱敷按摩、注射低濃度葡萄糖水、或者針灸，都是刺激肌肉，使肌肉放鬆。

‧神經根消腫：輕度至中度骨骼退化引起的神經根病變可以藉由復健，例如脊椎牽引，讓因為被骨刺擠壓而摩擦腫脹的神經消腫，神經就不會再因為受到姿勢的變換、刺激而疼痛；或者在超音波導引下做局部注射葡萄糖水、消炎用類固醇或濃縮血小板等，快速讓神經根消腫。但若更嚴重，恐怕還是得開刀摘除骨刺或進行減壓手術，抑或植入人工椎間盤等。

至於其他疾病轉移引起的脖子歪斜，還是要找到根本原因對症治療，例如可能像李康生的醫師建議一樣，在腦中風的病人腦部置放電極，刺激神經核，使神經核不要再放電到頸部肌肉，達到放鬆效果。

不過，腦中風引起的脖子張力變化也可能隨著時間改變，可能先是低張，後來變高張，也可能先高張後來慢慢降下來，也許李康生就是張力隨時間變化而慢慢自行緩解，陳妙旼說。

預防脖子歪斜應避免長期姿勢不良、當低頭族，增加頸部肌肉的負擔。（圖片來源：陳德信）

「預防脖子歪一邊，姿勢正確和肌肉力量維持最重要，」陳妙旼和張尚文一致強調，平常良好的頭頸姿勢非常重要，其次是訓練後頸、背部力量：

1.維持良好姿勢：頭部直立擺在肩膀上，收下巴，兩個耳垂自然在肩膀上方，而不是前傾、吊掛在脖子上。如果頭部重心超過兩個鎖骨中間，頸部後方的肌肉必須努力拔河、把它拉回來，就會很累、出現症狀。

陳妙旼建議，長時間看手機可以用手機架架著，或者以筆電螢幕取代看平板電腦，「看立面、避免低頭，就能減少頸部肌肉的負擔。」否則姿勢不良，肩頸痠痛、歪斜的情況會一再發生。

張尚文也說，現在熱身運動對於頸部伸展或旋轉的動作持比較保留的態度，就是為了降低頸椎的負擔，而且日常生活中，頸椎的活動其實非常足夠。陳妙旼則建議，若要做頸部伸展運動，應緩慢伸拉，回復動作更是切忌快速回轉。

2.訓練後背肌群：現代人日常活動使用的大多是腹面、軀幹正面的肌肉，舉凡看書、寫字、打電動、做家事等，都是用身體前方的力量；因為背部肌肉使用的少，相對而言，肌肉力量較弱，也比較容易疲勞。

例如突然需要長時間抬頭，比方修理電燈或油漆天花板，隔天脖子會很不舒服，往往就是後背肌肉力量不足，建議平常可以加強後背肌群的訓練。

即使中老年人常見由骨骼退化引起脖子歪斜，陳妙旼指出，追根究柢也是姿勢不良長久累積下來的結果：當外部肌肉支撐不住，就向內穿透，反應到韌帶和骨頭，進一步長出骨刺來增加支撐力，「只是骨刺長錯位置，經過重要神經被卡到，於是出現症狀。」因此預防還是要從平常維持正確姿勢做起。

「斜頸症不見得造成每個病人嚴重到殘廢、日常生活功能缺失，但的確會對患者帶來很大困擾，」張尚文說，有時張力一出現，頭就歪一邊，病人轉不過去，看人時肩膀也得跟著轉，雖然不會危及生命，但時好時壞，病人還是不堪其擾。

更甚者，不僅是影響外觀或造成疼痛、生活不便，如果脖子歪斜角度過大又置之不理，造成血管嚴重壓迫，腦部血流量不足，可能引起腦部缺血，有中風、殘疾的風險。因此，頸部歪斜並非不治之症，但問題可大可小，建議還是要就醫找出原因，對症處理，避免小病變大病。

(中時新聞網)