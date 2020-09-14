LG 電子今 (14) 日於首爾總部舉行全球線上直播發表會，正式發表首款 Explorer Project 系列手機 LG WING。LG指出，Explorer Project 目的在探索尚未被開發的使用概念，進而豐富智慧行動裝置領域，而 LG WING 的誕生體現此願景，以獨一無二的規格開創不同以往且別出心裁的行動體驗。有興趣的消費者建議可造訪 http://lgwing.me/Virtual_Unboxing 網站親自體驗 LG WING 帶來的全新使用體驗。

LG WING Official Announcement

LG WING 與市面上的智慧型手機相當不同，使用者可以隨時在 Swivel 模式（旋轉主螢幕）和 Basic 模式之間無縫切換，享受與眾不同的智慧行動體驗。在 Swivel 模式下，手機正面可順時針旋轉 90 度，將主螢幕轉為橫向，並顯示出 3.9 吋第二螢幕，可將一個應用程式可以延伸顯示於兩個螢幕上，或是同時於兩個螢幕上操作不同的應用程式。

舉例來說，使用者可利用 Swivel 模式觀看影片與串流平台，在不中斷主螢幕內容播放的情況下，同步操作第二螢幕。為了將 LG WING 獨特規格妥善發揮，LG 透過內建NAVER Whale 瀏覽器開啟 YouTube 或 Tubi 時，主螢幕將用以播放影片，第二螢幕則顯示留言或搜尋列。LG 亦與 Rave 和 Ficto 等其他串流平台合作，讓 LG WING 的使用者於享受全螢幕影片同時，可以透過第二螢幕與其他觀眾互動。

於 LG WING 獨特雙螢幕的支援下，可用與眾不同的方式完成多工處理任務。例如使用者可以一邊以主螢幕觀賞最愛的電影，一邊搜尋喜愛演員的資訊或與朋友聊天討論劇情；另外，也能以 Multi App 功能將常搭配使用的應用程式組合設為捷徑，提升使用上的便利性。此外，Swivel 模式也在開車時讓駕駛人一邊跟著主螢幕上的地圖指示行駛，同時將第二螢幕留作通話使用，不會在接聽電話時覆蓋地圖，在駕駛時迷失方向。

LG WING 搭載 20.5：9 比例 6.8 吋 P-OLED FullVision 主螢幕。此外，第二螢幕不只放大可視面積，也能在主螢幕橫向顯示時用來穩定握持，於啟用 Grip Lock 功能後，第二螢幕將顯示時間與日期等常用資訊，即使誤觸螢幕也不受影響。

使用 LG WING 獨特規格優化的影音平台應用程式時，LG WING 的第二螢幕可作為媒體控制器。開啟應用程式後，第二螢幕右上角將出現一個懸浮圖示，可切換影片和調整音效設定，無須暫停播放或前往另一個視窗。此外，為確保沉浸式體驗不受干擾，LG 設置了一個 3200 萬畫素鏡頭，可在需要時從機身設備中彈出，以保留螢幕空間。

為滿足使用者喜愛以手機紀錄和分享生活，LG WING 搭載三主鏡頭，包括 6400 萬畫素超高解析度 OIS 廣角鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭及1300 萬畫素廣角鏡頭。透過 3200 萬畫素彈出式鏡頭以及其中一顆主鏡頭，即可在 Swivel 模式下進行雙鏡頭錄影 (Dual Recording)，拍攝完成後可儲存為同一個檔案或是分別存為兩個影片，並有 1：1或 16：9 兩種比例可供選擇。此外，在主螢幕播放影片或瀏覽相片同時，第二螢幕可作為專屬編輯器。LG WING 另搭載 LG Creator’s Kit，內含多種時興的影像處理解決方案，像是縮時攝影控制、語音散景和 ASMR 錄音等。

LG WING 是首款搭載手持穩定器 (Gimbal Motion) 相機的智慧型手機，將第二螢幕化身握把，輔助單手橫拍照片和影片，相較之下一般長方形外觀的手機要以單手拍出不晃動的作品十分困難。LG WING 的功能操作宛如真正的穩定器，就像是以搖桿控制拍攝角度、避免搖晃和畫面模糊，移動時使用 follow mode 拍出更流暢的影片，水平移動時使用 pan follow 並大幅減少上下晃動，以及使用第一人稱視角捕捉充滿節奏感且變化多端的動作。

儘管採雙螢幕設計，LG WING 的體積依然輕巧，LG 設計師以輕薄但堅固的複合材料搭配特殊的鑽孔技術，將手機控制在僅 260 克的重量，此外符合人體工學的設計不論是 Swivel 模式或 Basic 模式，手感皆十分舒適。

LG WING 工程團隊特別將新加入的可動部件納入設計考量，開發相關功能讓手機更耐用可靠。自拍時，如果手機透過加速儀偵測到墜落，就會立即縮回彈出式相機鏡頭避免受損。LG 也為新機納入液壓減震器的轉軸模組，在主螢幕旋轉時減少轉軸機制承受的壓力；另外，主螢幕背面加上熱塑性聚甲醇塗層，使旋轉動作更順暢，同時避免刮傷第二螢幕。經測試顯示，LG WING 的轉軸機制即使經過 20 萬次旋轉，仍能流暢運作。

為滿足消費者對於 5G 服務的期待，LG WING 搭載整合 Snapdragon X52 5G Modem-RF 系統的 Qualcomm Snapdragon 765G 5G 行動平台。在 Qualcomm Snapdragon Elite Gaming 功能的助力下，LG WING 具備即時反應、劇院等級圖像品質與悅耳音效，成就獨特的娛樂體驗。LG WING 將於下個月於韓國率先開賣，並陸續於北美和歐洲主要市場發售。

(科技)