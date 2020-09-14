美國製藥大廠吉立德醫藥公司 (Gilead Sciences Inc.)昨(13)日宣布，將以210億美元的價格併購乳癌新藥廠商Immunomedics，此舉將擴大吉立德的癌症治療方法，同時，周一開盤Immunomedics的股票便上漲了100％以上。

CNBC報導，吉立德醫藥公司併購乳癌新藥廠商Immunomedics後，將使吉立德能夠獲得美國食品暨藥物管理局 (FDA) 4月時授予快速審查認定，即用於治療轉移性三陰性乳癌的藥物Trodelvy。三陰性乳癌是一種難以醫治的疾病，現有的醫療方法大多難以見效，Immunomedics 目標在今年內，針對 Trodelvy 提出完全認可的申請。

吉立德表示，將以每股88美元現金併購Immunomedics。此次併購將通過手頭上約150億美元的現金和60億美元的新發行債務籌集，預計將於2020年第四季度完成。

吉立德首席執行官丹尼爾·奧戴（Daniel O’Day）在一份聲明中說表示，此次收購代表了吉立亞在建立強大而多樣的腫瘤學業務方面，有了重大進展。他說，Trodelvy是一種經過批准的轉化藥物，用於治療特別具有挑戰性的癌症。

報導並指出，Immunomedics的市值約為100億美元，今年股價上漲近2倍之多。而吉立德公司的丙型肝炎業務近年陷入困境，並且由於新冠病毒大流行削弱了對某些藥物的需求，其整體銷售額下降了。吉立德的銷售額在第2季度下降了10％，為51億美元。

(中時新聞網)