10月電價雖然凍漲，但民眾未必知道的是，因為執政黨2025年非核家園目標，核後端基金需擠在6年內補足經費缺口，一年就得在電價中追加216億元成本。這已造成今年電價「該降卻未降」，明年後則「年年要調漲」後果，得由民眾承擔。

核能後端營運基金從1987年即設置，經費專用在三座核電廠除役之用，相關拆除、運輸、用過核燃料再處理，中期與最終處置場設置等。經費來源過去是依據核電廠發電每度計算0.17元，編到為每年台電費用中。

雖然核電廠除役是台電支出，最終一樣由全民電費分攤。但但一年不過30多億到60多億，民進黨執政後，以非核家園為目標，修改《電業法》，造成基金需在2025年前得補足缺口。

可是這個缺口經過台電重估，基金規模要達4729億，比現在基金金額多出近1400億。本來這個缺口可以慢慢補，可在上述所說非核家園目標下，從2020年起算，6年內就要提撥足額。因此每年撥補金額衝到216億，須經由電價公式中從民眾電費直接收取。

這也是台電今天電價費率委員會上提報，要一次補足2018年到2020年3年經費242億原因。民眾未查的是，如果不用馬上提撥這筆錢，電價還有調降空間。

而從明年起，龐大的216億元經費年年撥補，加上風電綠電開始啟用，未來幾年，電價將走上「調升易、調降難」道路，這也是急於推動非核家園，民眾須負擔的代價。

(中時 )