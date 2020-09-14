南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床釀露營4死悲劇，疑似因「武界壩」無預警放水，造成2家人，其中5人遭到暴漲的溪水沖走，4人不幸死亡。整起案件檢警仍有待做進一步釐清。天氣粉專整理出「4大溪水暴漲前兆」，提醒民眾發現時應立即遠離溪邊。
近日有民眾到南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，造成4人因遭到無預警暴漲的溪水沖走死亡憾事。粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」表示「無預警溪水暴漲」是台電大觀電廠管理鄰近的「武界壩」閘門意外洩洪所致，並非常見的天氣變化所造成。但夏日炎炎，仍有許多民眾常到山區的溪（河）戲水消暑，「溪水暴漲」所引發死傷事件也不罕見。因此特地分享4點在安排溪邊活動該注意事項，以及溪水暴漲前的4大前兆。
※溪邊露營行程規劃，地形天氣都要密切注意
●留意近日天氣狀況，尤以規劃在天氣不穩定的夏季時。
●溪邊紮營時（遠離河床之平坦地貌），熟悉當地地形，並應先規劃避難路線。
●切勿在河川內沙洲或河床流域紮營。
●山區溪河是否過深，留意溪水衝擊力。（一般水深30公分以上溪水的衝擊力就可能發生危險）。
※靠近溪河流域時，4大溪（河）水暴漲徵兆，應立即上岸並遠離河床！
●上游山區烏雲密佈或聽到上游山區雷聲，即位於上游的降雨可能造成下游洪水。
●看到溪水變色變黃、水中有大量殘枝樹葉，且水面忽然上昇。
●發生地震後或大雨時，溪水突然變少。
●溪水中出現流木或有流木的味道。
(中時新聞網)
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