南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床釀露營4死悲劇，整起案件檢警仍有待做進一步釐清。(本報系資料照)

南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床釀露營4死悲劇，天氣粉專整理出「4大溪水暴漲前兆」，發現時應立即遠離溪邊。（摘自臉書停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床釀露營4死悲劇，疑似因「武界壩」無預警放水，造成2家人，其中5人遭到暴漲的溪水沖走，4人不幸死亡。整起案件檢警仍有待做進一步釐清。天氣粉專整理出「4大溪水暴漲前兆」，提醒民眾發現時應立即遠離溪邊。

近日有民眾到南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床露營，造成4人因遭到無預警暴漲的溪水沖走死亡憾事。粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」表示「無預警溪水暴漲」是台電大觀電廠管理鄰近的「武界壩」閘門意外洩洪所致，並非常見的天氣變化所造成。但夏日炎炎，仍有許多民眾常到山區的溪（河）戲水消暑，「溪水暴漲」所引發死傷事件也不罕見。因此特地分享4點在安排溪邊活動該注意事項，以及溪水暴漲前的4大前兆。

※溪邊露營行程規劃，地形天氣都要密切注意

●留意近日天氣狀況，尤以規劃在天氣不穩定的夏季時。

●溪邊紮營時（遠離河床之平坦地貌），熟悉當地地形，並應先規劃避難路線。

●切勿在河川內沙洲或河床流域紮營。

●山區溪河是否過深，留意溪水衝擊力。（一般水深30公分以上溪水的衝擊力就可能發生危險）。

※靠近溪河流域時，4大溪（河）水暴漲徵兆，應立即上岸並遠離河床！

●上游山區烏雲密佈或聽到上游山區雷聲，即位於上游的降雨可能造成下游洪水。

●看到溪水變色變黃、水中有大量殘枝樹葉，且水面忽然上昇。

●發生地震後或大雨時，溪水突然變少。

●溪水中出現流木或有流木的味道。

(中時新聞網)