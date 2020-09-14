睽違6個月 印度議會復會 22:402020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，印度議會14日召開6個月來首次會議，印度總理莫迪（Narendra Modi）與議員帶著口罩，坐在滿是隔板的議會廳開會。莫迪在演說中表示，在新冠肺炎藥物問世前不能鬆懈，希望疫苗盡快推出。 (工商 ) #議會 #莫迪 #睽違 #新冠肺炎 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中歐峰會登場 加速經貿談判 04:102020/09/15 國際大事 中歐峰會登場 簽地理標誌協定 04:102020/09/15 全球財經 進擊的半月乳白球 30位正妹裸上身力爭環境氣候訴求 04:482020/09/15 國際 資通電腦40周年 助邁向數位轉型 04:102020/09/15 產業．科技 入境採檢確診 女在菲接觸10移工 04:102020/09/15 生活新聞 陸派邊境戰士 出征高加索軍演 04:102020/09/15 焦點新聞 線上學習、在家工作 匯豐升評NB三雄 04:102020/09/15 證券．權證 全球央行穩匯率 大買美元是常態 04:102020/09/15 財經要聞 美科技股報復性大漲 高盛喊進 04:102020/09/15 全球財經 重組供應鏈的迷思 04:102020/09/15 時論廣場 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 1分鐘讀財經》閃過川普毒手 TikTok聯手甲骨文藏內幕 - 財經 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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