受到新冠肺炎疫情影響，印度議會14日召開6個月來首次會議，印度總理莫迪（Narendra Modi）與議員帶著口罩，坐在滿是隔板的議會廳開會。莫迪在演說中表示，在新冠肺炎藥物問世前不能鬆懈，希望疫苗盡快推出。

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