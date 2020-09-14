線上業務蓬勃 亞馬遜擬在美加增聘10萬名員工 22:402020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情加速線上業務蓬勃發展，亞馬遜計劃在美國和加拿大增聘10萬名全職和兼職員工，時薪至少15美元，部分城市的職務還提供至多1,000美元的簽約獎金。此外，亞馬遜預計9月新增100個營運場所，包括營運中心和配送站等。 (工商 ) #亞馬遜 #線上 #增聘 #新冠肺炎 #美加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心辦台企週 15日起線上論壇提升企業能見度 09:262020/09/14 財經 央視滅火 歡迎王率團尋求和平 04:102020/09/14 政治要聞 培育偏鄉仁醫 中山聘前高榮副院長鄭紹宇領軍後醫系 17:102020/09/14 寶島 試用變續約 訂閱APP爭議暴增 04:102020/09/14 地方新聞 聖暉辦現增及發債 強化中長期發展 20:212020/09/14 財經 第五屆中山文學獎 線上頒獎 04:102020/09/14 兩岸新聞 立榮航空便民 即日起推線上「訂位候補」 15:082020/09/14 生活 聘金上看400億美元 輝達併安謀 最快本周敲定 04:102020/09/14 財經要聞 台灣國際電子製造會 五合一聯展10月下旬線上線下同時登場 17:242020/09/14 財經 貿易戰＋疫情，區域經濟崛起 「2021年營運審慎樂觀」 04:102020/09/14 產業．科技 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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