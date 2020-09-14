新冠肺炎疫情加速線上業務蓬勃發展，亞馬遜計劃在美國和加拿大增聘10萬名全職和兼職員工，時薪至少15美元，部分城市的職務還提供至多1,000美元的簽約獎金。此外，亞馬遜預計9月新增100個營運場所，包括營運中心和配送站等。

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