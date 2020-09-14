製藥廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，公司斥資15億美元研發的新冠肺炎疫苗若是證實安全有效，有可能在2020年底前配送給美國民眾。輝瑞10月底前將向美國食品藥物管理局（FDA）提交疫苗後期階段試驗數據。

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