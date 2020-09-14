輝瑞新冠疫苗若證實安全有效 可望於年底前配送 22:402020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 製藥廠輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，公司斥資15億美元研發的新冠肺炎疫苗若是證實安全有效，有可能在2020年底前配送給美國民眾。輝瑞10月底前將向美國食品藥物管理局（FDA）提交疫苗後期階段試驗數據。 (工商 ) #輝瑞 #新冠疫苗 #製藥廠 #Pfizer #FDA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輝瑞新冠疫苗若證實安全有效 可望於年底前配送 22:402020/09/14 財經 陸穩疫後經濟 港加速放寬限制 04:102020/09/14 話題觀察 星巴克、紅杉中國設合資公司 攻新零售 04:102020/09/15 全球財經 AI多重資產 定期定額有利 04:102020/09/15 投資理財 寵物經濟當道 投資前景看旺 18:102020/09/14 財經 亞債有撐 低利時代首選 04:102020/09/15 投資理財 菅義偉將接任日相 最快下月解散眾議院 04:102020/09/15 全球財經 瑞銀、瑞士信貸 考慮聯姻 04:102020/09/15 全球財經 英國翻船拉歐盟下水 04:102020/09/15 時論廣場 全球央行穩匯率 大買美元是常態 04:102020/09/15 財經要聞 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 1分鐘讀財經》閃過川普毒手 TikTok聯手甲骨文藏內幕 - 財經 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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