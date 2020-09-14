軟銀集團（Softbank Group）14日宣布以每股1,204.5日圓的價格，出售旗下電信事業軟體銀行約三分之一股權，這筆交易將讓軟銀進帳1.24兆日圓（約117億美元），創2009年來最大售股案。軟銀14日股價勁升8.96％，報6,385日圓。

(工商 )

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