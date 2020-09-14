軟銀出售電信事業股權 估進帳逾百億美元 22:402020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟銀集團（Softbank Group）14日宣布以每股1,204.5日圓的價格，出售旗下電信事業軟體銀行約三分之一股權，這筆交易將讓軟銀進帳1.24兆日圓（約117億美元），創2009年來最大售股案。軟銀14日股價勁升8.96％，報6,385日圓。 (工商 ) #軟銀 #日圓 #電信事業 #股權 #進帳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳阿里擬投資Grab 金額達30億美元 19:142020/09/14 兩岸 NVIDIA斥資 400 億美元收購 Arm 開創人工智慧新時代 18:502020/09/14 科技 酷派斥資人民幣1億元收購氫燃料電池公司 股價飆升6成 14:122020/09/14 財經 《國際產業》軟銀出售安謀 輝達新設AI中心 10:002020/09/14 財經 《國際產業》看中信實零售 傳美國凱雷集團擬砸20億美元入股 11:592020/09/14 財經 新聞分析－輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行 04:102020/09/14 財經要聞 《國際金融》輝達報喜 道指期漲逾200點 09:262020/09/14 財經 蘋概股發動攻勢 指數攻上12,700點關卡 09:132020/09/14 財經 國發天使投資 龔明鑫喊加碼百億 04:102020/09/14 財經要聞 環球金融雜誌評比 台灣最佳數位銀行獎落台新銀 15:432020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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