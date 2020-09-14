以色列爆發第二波新冠肺炎疫情，總理納坦雅胡宣布，18日起將實施為期三周的全國封鎖令。以國財長估計，封城恐讓經濟損失18.8億美元。封城期間民眾不得離家超過500公尺，上班不在此限。學校與商場將關閉，超市與藥房可繼續營業。

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