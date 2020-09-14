以色列爆發第二波疫情 18日起封城三周 22:412020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以色列爆發第二波新冠肺炎疫情，總理納坦雅胡宣布，18日起將實施為期三周的全國封鎖令。以國財長估計，封城恐讓經濟損失18.8億美元。封城期間民眾不得離家超過500公尺，上班不在此限。學校與商場將關閉，超市與藥房可繼續營業。 (工商 ) #全國 #封城 #第二波 #三周 #以色列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大亞前七月獲利 創17年新高 04:102020/09/15 證券．權證 坐桶子偷渡大陸 朱雪璋押解回台 04:102020/09/15 社會新聞 孔藝弦宅家雲工作造〈抗體〉 04:102020/09/15 娛樂新聞 富蘭克林華美：特別股降波動具防禦力 04:102020/09/15 產業特刊 新竹SOGO最大改裝 今年業績拚54億新高 04:102020/09/15 產業．科技 雲林良品豬 守護國人健康 04:102020/09/15 地方新聞 亞高收債 信用利差吸金 04:102020/09/15 投資理財 台積發威 牧德、弘塑也受惠 04:102020/09/15 證券．權證 熱門股－統新 營收亮眼反彈可期 04:102020/09/15 證券．權證 開世界先例！以色列因疫情加劇二度封鎖全國 16:182020/09/14 國際 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 1分鐘讀財經》閃過川普毒手 TikTok聯手甲骨文藏內幕 - 財經 汎德永業IPO 抽中賺22萬 - 財經要聞 - 工商時報 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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