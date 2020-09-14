土耳其放寬封城措施 7月經濟數據好轉 22:412020/09/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其逐步放寬封城措施，加上信貸快速擴張刺激商業活動，帶動7月工業生產和零售額數據強勁反彈，分別月增8.4％和9.5％，幾乎回到新冠肺炎爆發前的水準。然而專家指出，若里拉繼續承受壓力與央行緊縮貨幣，恐抑制復甦腳步。 (工商 ) #放寬 #封城措施 #土耳其 #經濟數據 #復甦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各國陸續解封 Q3車用面板出貨有望強彈 04:102020/09/14 產業．科技 寵物經濟當道 投資前景看旺 18:102020/09/14 財經 疫情陰霾衝擊 亞太區飯店業將呈U型走勢 14:192020/09/14 財經 經濟顯著反彈 大陸股市長線看俏 17:552020/09/14 財經 澳洲維多利亞省14日新增確診數 降至近三個月最低 10:542020/09/14 財經 陸穩疫後經濟 港加速放寬限制 04:102020/09/14 話題觀察 武漢GDP將轉正 躋身總量10大城 04:102020/09/14 話題觀察 港篩檢揪26確診 港官員認陽性比例不高 10:132020/09/14 兩岸 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 《產業分析》亞太區飯店業估U型復甦 2023年前難見榮景 13:072020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 陸晶片龍頭若被狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 死敵接連奪高通5G 台積電仍握5奈米最強訂單應戰 - 財經 北京慌了！陸狂砸43兆搞晶片原子彈 台灣握2大王牌完勝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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