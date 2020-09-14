土耳其逐步放寬封城措施，加上信貸快速擴張刺激商業活動，帶動7月工業生產和零售額數據強勁反彈，分別月增8.4％和9.5％，幾乎回到新冠肺炎爆發前的水準。然而專家指出，若里拉繼續承受壓力與央行緊縮貨幣，恐抑制復甦腳步。

(工商 )