描繪醫院藥師群像的日劇《默默奉獻的灰姑娘藥師》獲收視佳績，主演石原聰美扮演熱血藥師「葵綠」，為了能向病患說明要的藥物的氣味與味道而親自嘗藥，卻引起「是否脫離現實」熱議。

在國片《台北物語2-獲利者》飾演藥師的徐愛婷，本身就是專業藥師，針對《默》劇中藥師「試吃」辨別藥品，徐愛婷笑說：「現實中藥師可不是神農嚐百草，只是嘗味道還能理解，但吃下去是不太可能的。」

徐愛婷長年在醫藥第一線為民眾服務。（丰采提供）

她表示，石原聰美演的是「臨床藥師」，主要負責巡視病房，台灣醫院臨床藥師比較不用去藥局支援配藥，通常是跟醫師、護理師團隊、做研究，一般臨床藥師至少擁有碩士學歷。

《默》劇中醫師搭電梯、藥師走樓梯的上下傳統階級，她認為醫院階級與制度有其關聯，但近來因為醫病關係緊張，為了減少糾紛，許多醫師不像過去那樣高高在上，而能夠放下身段，虛心接受藥劑師提供的意見。她透露：「有一次共事的醫師對一位藥劑師同事一見鍾情，提議讓醫師們邀請藥劑師們辦聯誼，大家都嚇了一跳！」

徐愛婷表示：「一般印象中，藥師不像醫生備受尊敬、又不似護士甜美親切，而為了應對各種患者、客人，藥師多半感覺很兇。」

配對藥物是職責

《默》劇中石原聰美說：「如果你想被感謝的話，那你可能不適合藥師工作。」徐愛婷大力點頭：「完全認同。病人通常只當醫師是神，連對護理師都不客氣；藥師配對藥物是職責，沒什麼需要特別感謝吧！」

關於劇中提及的「用藥指導」，徐愛婷表示：「用藥指導在獨立空間中進行，就可像石原聰美那樣慢慢講話，聊天。我喜歡在社區藥局，就因可跟客人聊天，我認為這樣才能確實幫助他們，也確實發揮影響力，但同事們不見得認同這樣的型態。」

關懷病患 提升藥師地位

她直白笑說：「若問石原聰美的角色像不像藥師，我會說『不像』！藥師跟病人講話姿態沒有這麼低，說穿了，藥吃不吃，是病人自己決定的。而且台灣病人很愛吃藥，就算私底下不吃藥，也絕對乖乖領藥。」

石原聰美所飾演「葵綠」呈現的低姿態，徐愛婷覺得是日本的文化。她認為，台灣藥師若想提升整體地位，像葵綠那般關懷病患的熱忱是必要的。

（徐愛婷提供）

儘管如此，社區能關懷的人數仍有限，徐愛婷決定往媒體發展。近來她在葉啟田主持的《寶島曼波》的「健康三分鐘」單元中她就以專業知識，向觀眾分享正確的用藥資訊，無意在醫藥界中追求頭銜，「我認為實際幫助到人，才是人生真正的價值。」

(中時 )