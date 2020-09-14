不少國外youtuber都曾拍過「惡整拜金女」的影片，模式大多都是先用邋遢模樣向女生搭訕，如果被拒絕，沒多久再開著昂貴名車出現，故意再次搭訕，然後被女生認出來，下一秒就會打臉這些拜金女，一名男子用類似招數向一名正妹搭訕，想不到結局令網友超意外。

影片中可以看到一名穿著襯衫、牛仔褲，身材及外表都在水準之上的男子，站在一輛寶藍色法拉利旁邊，低頭滑手機，沒多久一名穿著白色洋裝、皮膚白皙的金髮正妹走過來，男子一看到正妹，馬上搭話問對方「出來逛街嗎」？正妹則回覆「不是，我在等我媽」。

一陣閒聊過後，男子得知正妹來自歐洲國家，於是開口問對方要不要一起吃東西，正妹婉轉拒絕，話鋒一轉問男子「這是你的車嗎」？以為釣到拜金女的男子，隨即回答「這是我的車」，接著正妹開始稱讚男子，開心到不行的男子成功要到電話，並表示之後有空可以開法拉利帶正妹兜風。

想不到正妹說媽媽會晚到，「現在就可以去兜風」，頓時語塞的男子瞎扯「鑰匙在朋友那邊」，必須等他們出來就可以兜風，這時正妹嗆一句「每次當我想要一匹小馬時，每次都給你一匹種馬」，接著拿出遙控器啟動眼前這台法拉利，帥氣的開走，讓男子瞬間超尷尬。

(中時新聞網)