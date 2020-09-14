高盛基於全球企業獲利強勁復甦，將未來3個月的股票投資評等上修至「加碼」，並預測未來12個月全球股市可望有至高9％的報酬率。高盛表示，新冠肺炎疫苗是影響2021年股市走勢最重要的因素。

高盛策略師穆勒－格里斯曼（Christian Mueller-Glissmann）在最新報告表示，鑑於全球企業獲利大幅回升，加上目前股價相對便宜，故將未來3個月的股票投資評等由「中立」上修至「加碼」。

高盛亦指出，2020年底前，股票和其他資產更容易有順景氣循環（procyclical）的傾向，也就是景氣好的時候實質國內生產毛額（GDP）越高，企業獲利和股市表現也越好。

穆勒－格里斯曼表示，就短期而言，若美國總統大選和全球成長展望不確定性上揚，將讓美國以外的股市受惠，但以中期來看，結構性成長股的權重較大，可望支撐標普500指數。

高盛指出，降低短期股市風險和刺激2021年股市樂觀情緒「最重要的催化劑」，就是進一步確定新冠肺炎疫苗何時能問世，以及如何部署疫苗。

高盛預測，未來12個月全球股市可望有「個位數高端」的漲幅。

根據高盛報告顯示，股市面臨的其他短期風險包括美國財政刺激效用遞減、美國總統大選不確定性、新冠肺炎確診案例增加，以及油價波動。

儘管如此，高盛策略師仍看好美股後市，看法比華爾街更為樂觀，主要因為近期美國製造業和服務業數據好轉，暗示經濟復甦力道強勁。

(工商 )