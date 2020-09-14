新北市一對夫妻結婚7年，育有一子。而丈夫小龍（化名）卻私下和兒子的補習班老師小安（化名）偷情，兩人以老公老婆互稱，而人妻某次意外看見小龍的手機通知，才發現兩人的姦情，人妻事後委託徵信社跟拍後還發現兩人在車上玩車震，煽情對話和激戰聲音全被行車紀錄器錄下，人妻氣到一狀告上法院。

據判決書指出，小龍與人妻於2013年結婚，婚後育有一子。2019年3月某夜，人妻被小龍的手機通知聲吵醒，一看卻發現老公在外面搞小三。隨後便委託徵信社跟拍小龍，更令人震驚的是小龍搞外遇的對象是兒子的補習班老師，兩人還一起逛農場、看演唱會，甚至直接帶小三去婆家吃晚餐。

徵信社也拍下兩人走進摩鐵的身影，不僅如此，小龍和小安還在車上玩車震，調閱行車紀錄器發現兩人激戰「嗯嗯啊啊」的聲音全被錄下，過程中，小龍曾問「你記不記得你第一次幫我的時候會不會緊張」，小安則回應「會啊，所以才會一直咬，我不知道我有弄到你耶」，小龍則再回「你不會感覺到，就像我們吃香腸一樣，一口咬下去就對了」等語。

人妻不堪被辜負，一狀告上法院並求償100萬元。法院經審理後認為，小龍與小安的行為已超過一般男女的分際，並認定行車紀錄器所錄下的是兩人的聲音。且人妻為此事飽受憂鬱侵擾還失眠，酌情後，判定兩人嚴重侵害人妻的婚姻幸福美滿，須連帶賠償人妻30萬元台幣。

(中時新聞網)