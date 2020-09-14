在白羅斯的10萬名抗議者，連續5個星期走上首都明斯克街頭抗議總統時，盧卡申科總統飛往俄羅斯黑海度假勝地索契，向俄羅斯總統普丁尋求幫助。普丁大方的向白羅斯提供了15億美元的貸款。

路透社報導，普丁表示，總理米舒斯汀（Mikhail Mishustin）已經同意了這筆貸款，並且俄羅斯絕對會以其他方式支持盧卡申科，稱兩國將繼續進行國防合作。

俄羅斯通訊社報導，莫斯科在周一派遣傘兵，前往白羅斯進行聯合演習。

儘管白羅斯的軍警與安全部隊，採取了越來越激進的鎮暴與逮捕行動，但是街頭的抗爭者仍然眾多，顯然示威者並不畏懼鎮暴行動，在上周日，成千上萬的群眾呼起口號，嘲諷盧卡申科是「老鼠」，意思是他骯髒又膽小。

反對派表示，他們愈來愈擔心盧卡申科可能會賣出白羅斯的主權獨立性，以爭取普丁的支持。若是如此，反對派將視盧卡申科是賣國者。

出馬競選總統的候選人史維亞塔拉娜‧齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）目前流亡在立陶宛，她在社交媒體網站Telegram上寫道：「我想提醒俄總統普丁，你們在索契會議期間所接受和同意的任何內容，均不具有法律效力，因為盧卡申科不具有民意的正當性。」

(中時新聞網)