雖然時序已經進入秋天，但白天天氣依舊炎熱，高溫甚至上看35度。日前有日本網友分享一招可以省電、又能涼快吹冷氣的辦法，他透露，只要將濕毛巾蓋在冷氣室外機上，就可以提升冷氣運轉效率，然而，專家卻不建議這樣做。

根據日本網站指出，若想要吹冷氣，又想省電，可以將毛巾沾濕後，覆蓋在冷氣室外機上，就能讓機器降溫，並提升運轉效率，還能達到省電的目的，讓不少人聽到後都躍躍欲試。

不過，這樣的做法卻有專家不認同，根據《三立新聞網》報導，知名空調業者大金空調表示，室外機溫度降低後也許能讓冷氣變更涼，但用毛巾遮住出風口，會阻礙到空氣的流動，甚至降低運轉效率，進而造成機台故障，因此要民眾避免在上頭堆放雜物。

另外，家事達人陳映如曾在節目中提到，建議濾網每2至3周就拔下來清洗，因為灰塵對於冷氣送出阻礙非常大，同時也會降低空氣品質，也可以每隔一年就請廠商檢查冷氣，尤其是拆開冷氣清洗過後，涼爽程度完全不同，就算設定27度，也會跟清潔前設定25度的冷氣一樣涼爽，差異非常大。

(中時新聞網)