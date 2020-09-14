武界壩誤開閘門造成4死，家屬是否可提國賠造成議論。台電認為，提國賠有認定問題，且過去民眾曾提國賠沒有一次贏過。其實無論是否國賠，台電都會負起一定負責。願意在檢調調查告一段落後，如有起訴認定台電疏失，就會跟家屬協商賠償事宜，希望不用走到民事訴訟。如果台電無疏失，也會善盡企業社會責任，給予撫慰。

台電發言人張廷抒直指，國賠不國賠不是重點，假若有缺失法律責任，台電不會逃避。如果最後檢調調查，台電有應負責任，即會啟動與家屬協商，討論賠償事宜，至於兩邊該各負擔多少比例責任，則以司法機關見解為依據，畢竟台電也是公務機關，須依法行政，也不是說賠多少就多少。

但假若台電無疏失，張廷抒給出最大善意，指仍會在能力之內，拿出最大善意，盡一份社會責任。意味即使台電在法律面站得住腳，還是會給予家屬一定的賠償。

台電內部則說，過去《國賠法》有規定「公有公共設施」，才符合國賠對象，以前司法院曾有判例，認為台電屬於私法上的公司，不適用國賠法。因此過去有人孔蓋設置不良受傷、誤觸電線傷亡事件，民眾對台電求償國賠，都沒有一次成功。

不過去年底《國賠法》修法，拿掉「公有」兩字，僅剩「公共設施」，因此未來如果家屬提國賠，是否可能改變過去見解，還很難說。且即使符合國賠要件，求償主體是經濟部還是台電，也須釐清。畢竟，武界壩到底是國家資產，經濟部委託台電代操，還是屬於台電自有設施，尚須討論。

但經濟部次長曾文生認為，國賠是司法問題，經濟部不是求償對象，但會遵守法律規範。有關過失歸屬，目前檢察機關已經進入調查，其過程更嚴謹，但也會請台電儘速提報告上來。

(中時 )