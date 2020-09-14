位於瑞士庫爾城鎮裡，1名25歲的男子亞尼克‧瑞克(Yannick Rick)狂熱於刺青藝術，因此亞尼克索性將自己全身刺的黑漆漆，還在自己被後刺上1個惡魔字眼。亞尼克表示，他非常享受在痛楚當中，一開始亞尼克只是為自己的手臂刺青，卻沒想到這意外開啟他想接受全身刺青的念頭，事後亞尼克經由友人介紹下，花費9000英鎊(35萬859台幣)，在1家名為「殘酷黑計畫」刺青店，接受長達3天的紋身過程後，亞尼克徹底變成1位全黑男人，亞尼克也表示，他打算也將自己的乳頭切掉以及蓋住自己的舌頭。

亞尼克將自己全身紋黑，也在背後刺上惡魔的字眼，他也打算將自己的乳頭切掉，還有將自己舌頭也變成全黑。(SUN NEWS翻攝)

這名25歲的亞尼克說明，他想要把自己刺成全身漆黑的想法，主要來自他曾在海邊看到1位全身刺青的男人，起初亞尼克也只是想要讓1隻手臂刺黑，但在完成後，亞尼克對成果感到相當滿意，他因此萌生出將全身刺黑的想法。

在友人的引薦下，亞尼克尋找到可信任的刺青師，因此開始他長達3天的紋身過程，後續他總計花費在刺青的時間，約略400多個小時。亞尼克所任職的養老院居民曾詢問過亞尼克，若是你手髒了，你自己可以判定有沒有洗乾淨嗎？亞尼克則回應，當然是可以了。

亞尼克透露，當他將自己身體刺成漆黑，身旁的親朋好友都相當吃驚，但亞尼克表示，當大家瞭解亞尼克想法時，許多人認為這都很好決定。亞尼克仍是會經常收到惡意評語，甚至也有人會好奇，紋身成這樣是否交不到女朋友？亞尼克表示，當然，有各種人存在，有人喜歡也會有人不愛。亞尼克也認為，自從將全身紋黑後，他自己已經可以感受到身體哪些部位敏感，更加能夠瞭解自己身體了。

在紋身之後，亞尼克目前對修飾身體有了濃厚興趣，他甚至喜歡被割傷，在他心情感到難過和沮喪時，亞尼克都會選擇以做新的傷痕和紋身，來減少自己的失落感，亞尼克也透露，他打算也將自己的乳頭切掉以及蓋住自己的舌頭。

(中時新聞網)