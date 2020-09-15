台中市政府民政局今年起至2022年分3年逐年編列經費，汰換東海火化場8座火化爐及6套空氣汙染防制設備，提升殯葬品質，其中1、2號火化爐已於今年5月完成更新，第1套空污防制設備更新進度近9成，預計9月28日完工，有效改善排放汙污染。

民政局長吳世瑋今日到東海火化場勘查，聽取空汙防制設備汰換工程簡報，視察設備安裝進度，包括降溫送風機、氣冷式降溫塔、火星捕捉設備、旋風集塵器及陶瓷瀘管集塵設備等。

東海火化場去年遺體火化量近1萬9000具，排名全國第2，僅次於台北市，在大量火化需求下，市府極力爭取經費，汰換火化爐及空汙防制等設備，目前第1套空汙防制設備汰換進度近9成，預計9月28日完成。

吳世瑋說，市府極重視空污改善議題，遺體火化作業除需效能良好的火化爐外，還需仰賴後端空汙防制設備進行廢氣處理，市府針對東海殯儀館擬定「火化場設備更新3年計畫」，總經費共2億多元，加速空汙排放改善。

東海火化場無煙靈位區已全面完工，今年5月1日起實施「靈前不插香」，全面推動「無煙制喪環境」，宣導雙手合十敬拜取代焚香。

民政局指出，東海火化場共12座火化爐及6套空氣汙染防制設備，其中1至8號火化爐及6套空汙防制設備分別設置於2008年至2012年間，不僅設備主體老舊鏽蝕，效能也逐步降低，修繕不符效益，市府預計2020年至2022年將火化爐及空汙設備逐步更新完成，可縮短遺體火化時間，每具平均縮短10至15分鐘。

(中時 )