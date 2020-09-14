台海和陸美兩大國最近為何風波不斷？從大陸近2個月密集舉行多場軍演、機艦日前進犯台灣西南海空域，美國駐華大使館14日發聲明稱，布蘭斯塔德大使將退休返美、而美國封殺華為新禁令將在15日生效，種種跡象皆顯示，台海及兩大國紛爭有轉趨緊張情勢。港媒則就此分析，美國目的只有一個。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）傳出將在17至19日來台主持「台美經濟與商業對話」。由於克拉奇主管經濟、能源、環境，經長王美花10日表示，目前部會還在討論中，這些議題都可能討論，也會觸及印太戰略合作等議題，但不會觸及台美雙邊貿易協定（BTA）及台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

美國駐華大使館今天發出的一篇聲明表示，布蘭斯塔德大使將於10月初退休離任，且是上周與川普總統在電話中確認了此事，並將於卸們後返回愛荷華州。

《中評社》今也發表社論分析，美國近期這些表態，可以預期國務次卿克拉奇若來台，此行訪台也不會空手而歸，換到可以對台灣予取予求，分析指出，有部份應是要來收拾美國片面圍堵華為的殘局，並提前為北京不排除祭出新一波報復措施做因應。且此行若談成某些議題，美國軍工產業和農業都可轉換成選票，挹注川普吃緊的選情。

評論進一步指出，不難看出美國最近這些動作，都是「極短線操作」，目的只有一個，就是「川普要贏」，其他什麼都不重要。因再不到2個月美國大選就要投票，美國白宮要的是選票，台灣這邊要的是「安全、國際地位」與「貿易合作」，但這兩件事，有的美國也給不了。

最後文章更舉例，台灣一直積極爭取國際的空間，但美國已退出TPP，又因新冠肺炎疫情已病逝近20萬人，日前更與WHO(世界衛生組織)交惡，台灣單邊押美國，美國又幫得上什麼忙？

(中時新聞網)