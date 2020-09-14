詹雅雯30周年巡迴演唱會台北小巨蛋場，圖左為衛福部長陳時中。(資料照,粘耿豪攝)

衛福部長陳時中防疫有功，被外界視為台北市長熱門人選，日前更在小巨蛋獻唱引發議論。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，陳時中此刻應該做好份內的工作，並針對那些對美豬有疑慮的民眾釋疑，而不是去裝可愛。

王世堅14日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，陳時中從過去就很喜歡唱歌，他的夫人是音樂家，對於音樂的涉獵很深，但即便如此，他去演唱會也是不宜、不妥，因為那是商業演唱會，不是公益或慈善性質的。

王世堅認為，此時此刻執政者要以很謙虛的心態揣度民意，即便民意現在支持反對各半，或是只有10%、5%的民眾有疑慮，執政黨都應該很謙虛地去釋疑，而不是去那邊裝可愛，且應該想辦法解決美豬的問題。

王世堅指出，陳時中應該把他的支持度用在衛福部的工作上，而不是去做其他事情，「這樣裝可愛，其實是不好的」，至於他要不要參選是他的選擇。王世堅強調，陳時中應該做好他份內的工作，不要去做無關的，比如推廣美豬，「這萬萬不行，這等於你撈過界」。

最後，王世堅還說，推廣美豬是進口商的事，此刻陳時中以衛福部的身分、立場大肆推廣美豬，這樣是不對的。

(中時新聞網)