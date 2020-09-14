位於蘇格蘭斯特靈郡的萊格山公園裡，驚傳有附近居民聽到，公園裡頭傳出男女進行床事的吟叫聲。1位通報警方的婦人表示，她自己看到萊格山公園裡，當時有一對男女正在公園裡進行野戰，但卻有另1名男子站在面前，還拿著照相機，正替他們拍攝下全程，警方初步推測，這些人有可能是在公園裡頭，進行拍攝色情片的事宜，後續調查證實，確實有人在公園內進行非法色情片的拍攝，目前仍在持續追捕這幾位違法人士中。

蘇格蘭斯特靈郡的萊格山公園，驚有人在進行拍攝色情片的活動。(Sun News翻攝)

蘇格蘭斯特靈郡的萊格山公園，驚傳有男女正在進行魚水之歡的吟叫聲。1位檢舉的婦人立即通報警方前來處理，這位婦人表示，她的確有看到1位成年男性和1位成年女性，大白天衣衫不整的在公園裡，正做著嘿咻運動，較為不一樣的是，竟然還有1位男性攝影師站在他們面前，為他們拍下全程紀錄。

警方接獲通報抵達時，在聽完婦人的言詞後，經過調查確實有男女在萊格山公園，進行成人運動等活動，但因竟還有另1人拿著攝影機拍攝，員警初步估計有可能這組人馬，是挑選萊格山公園來進行色情片的拍攝，將會以妨礙公共空間原因，持續來進行追捕調查。

該社區熱心人士表示，這種拍攝色情片活動不應該在萊格山公園裡進行，這公園是給予孩童遊玩的地方，不應該在這裡看到此種景觀。社區委員會在開會時，也已經針對此是進行商討，警方將全力持續調查中。

(中時新聞網)