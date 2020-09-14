新冠肺炎疫情仍在全球延燒，前副總統陳建仁今(14)日表示，從目前各國的狀況來看，城市封鎖不是一個好方法，真正仔細地追蹤接觸史，和執行非常嚴格的隔離與患者近距離接觸者，才是遏止新型冠狀病毒的最佳方法。

陳建仁接受美國CNN電視「Fareed Zakaria GPS全球公共廣場」跨海連線訪問，於美東時間13日上午10時播出。主持人Zakaria大力稱讚臺灣是在全球控制疫情大流行做的最好的列表頂端或近於頂端。因為數據顯示：台灣人口接近2500萬人，死亡人數不到10人，並且僅有不到500例確診病例。

陳建仁今晚在臉書分享這段訪談，他在訪問中再次說明，這次許多國家的疫情流行，可能是人們忽略了個人衛生及社交距離的重要性。

他說，從目前各國的狀況來看，城市封鎖不是一個好方法，真正仔細地追蹤接觸史，和執行非常嚴格的隔離與患者近距離接觸者，才是遏止新型冠狀病毒的最佳方法。

陳建仁說明，台灣的檢測和追蹤作法，受到各界讚譽。成功的部分原因是，台灣擁有一個單一保險人體系，一個統一的醫療保險系統，有健保卡、電子資料以及所有工具中央管理。

另外，臺灣沒有封鎖任何城市，也沒有進行大規模篩檢，而是非常嚴格的追蹤近距離接觸感染者的民眾；並且非常仔細評估所有可能感染者的症狀，「我們認為這樣的作法更有效率，也更有效」。

陳建仁指出，透過居家隔離政策，我們對與確診病例有接觸者，實施14天居家隔離。這些接觸者必須在家隔離14天，不能去任何地方。

他強調，25萬名被隔離者，犧牲了14天的自由，確保了台灣2,300萬人能夠正常工作、正常上學和正常生活。因此，這是以一小群人的犧牲，來確保其他所有人都能正常生活，「這是我們在台灣設法遏止新型冠狀病毒，並降低經濟下滑的方式」。

(中時 )