俗話說「馬路如虎口」，家長帶孩子出門時務必要特別注意，否則稍有不慎就可能引發危險。高雄市1名男網友近日開車外出，行經富民路時赫見前方1名女童在馬路上遊蕩，下秒還直接往車水馬龍的裕誠路上衝；駕駛擔心孩子出意外，趕緊把車輛打橫擋住其他來車，同時不斷按喇叭示警，暖心之舉被網友讚翻。

「最近類似案件一再的發生，沒想到讓我親自遇到了！」原PO今（14日）在臉書社團「爆料公社」透露，自己當時開車直行富民路，接近裕誠路口時，遠遠就看見女童站在路中央，且不見家長出面阻止，於是他趕緊放慢速度並保持警覺，誰知女童不顧車來車往，竟逕自往另一邊走去，場面相當驚險。

男駕駛目睹全程，深怕女童發生意外，加上她不斷往車流量大的裕誠路走去，因此他沒有時間考慮，立即左打方向盤，用車輛替對方擋住來車，同時不斷按喇叭，提醒其他駕駛小心；幸運的是，原PO的行為很快引起路人注意，1名紅衣男子見狀也立即上前攔住女童，並將她帶往人行道，結束一場虛驚。

駕駛擔心女童出意外，趕緊跟在後頭幫忙擋車。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友補充，直到近2分鐘過後，1名黃衣女子才出來找小孩，讓他相當傻眼，但自己當時趕時間，所以念個2句就離開了；至於此舉牽扯到違規問題，原PO直言，「事發當下要顧慮的事情太多，我要顧到不能撞到其他用路人，又要顧到小孩不會被撞，小孩動向又難捉摸，只能打警示燈，用車子去保護他。」

貼文掀起熱議，短短8小時就吸引超過萬人觀看，網友也紛紛留言大讚「如果真有罰單，我幫忙出。這社會很少有這種人了」、「樓主和紅衣、黑衣大哥真是感恩你們的善心，願你們一生都平安有好運」、「你是好人，很多人選擇視而不見，出事了才說一些馬後砲的話」、「你已經做得很好了，沒必要去省思什麼」。

男網友在臉書分享驚險過程。（圖／翻攝自爆料公社）

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(中時新聞網)