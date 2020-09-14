雲林縣肉品市場豬隻交易增1成，主要是中秋節前豬肉需求量大。（張朝欣攝）

雲林縣肉品市場原訂平均每日拍賣量2270頭，但最近已達近2500頭，增加約1成，中華民國養豬協會因此請肉品市場協助調解，肉品市場14日表示拍賣量增加主要是中秋節前需求大，另外，瘦肉精美豬進口效應、今年雲林養豬數增加也可能是原因之一，但每公斤拍賣價仍維持在70元左右，屬於正常範圍。

中華民國養豬協會近日發現，雲林縣肉品市場拍賣量已達近2500頭，明顯已超出原商訂平均每日拍賣量2270頭，勢將嚴重影響價格穩定及供需秩序，因此行文雲林肉品市場務必依市場需求及調配會議商定減少供應量。

雲林縣肉品市場黃加安指出，雲林縣肉品市場每天豬隻拍賣量約占全台1成，每年中秋節前拍賣量都會增加，這是正常市場機制，每公斤拍賣價只要維持在60至80元間，都屬合理範圍，一旦過度干預，反而會造成不必要的困擾。

豬農表示，中秋前節豬隻拍賣量增加是正常的沒錯，但他們擔心的是中秋節後拍賣量若持續偏高，需求量又減少的話，豬價可能會下降，長期下來將嚴重影響豬農生計，加上明年瘦肉精美豬進口，豬價也可能受到衝擊，相關單位應做好配套措施，才不會讓豬農陷入困境。

(中時 )