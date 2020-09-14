胡錫進微博發文。

日前大陸央視節目稱前立法院長王金平代表國民黨參加海峽論壇為「求和」，引發國民黨內強烈的不滿，而今日國民黨中央正式召開記者會宣布，將不會以政黨的形式參加海峽論壇，王金平赴陸的計畫也因此告終。

對於國民黨決定不組團參加海峽論壇，大陸官媒環球時報總編輯胡錫進發文指出，李紅的說法意外在台灣尖銳複雜的政治環境中出現意外的發酵，儘管李紅本人對此事已經提出澄清，但卻於事無補，仍舊放棄組團參加海峽論壇。

胡錫進認為，媒體人在日常工作中難免說出一句帶有個人觀點和理解的話，各方和各界應當對媒體人出的這些情況給予包容，無論是大陸內部或是兩岸等問題，都不應該把媒體人的某一句話當成焦點展開博弈。

胡錫進指出，海峽論壇已經辦到12屆了，它是個民間交流平台，對促進兩岸交往和相互了解顯然起了積極推動作用。國民黨這一次因為「島內復雜的政治博弈」而沒有來，但這個論壇仍會如期召開，產生應有的影響。

在民進黨持續操弄「台獨」的情況下，胡錫進希望這個風波很快就會過去，兩岸各界應繼續加強交流，遏制「台獨」，共同維護兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

(中時新聞網)