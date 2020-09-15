PChome網路家庭公布，董事會今決議通過旗下2家子公司Pi 拍錢包與支付連合併，未來將以Pi 拍錢包為存續公司。

PChome網路家庭表示，為整合資源運用、降低營運成本，並進一步提升營運績效與擴大經濟規模，進行Pi 拍錢包和支付連兩家公司合併，未來將整合PChome集團電商優勢和千萬會員，進而積極發展已經取得電子支付機構執照的國際連業務，打造更全方位的支付與網路金融科技服務，並強化 P幣生態圈綜效。

Pi 拍錢包自上線迄今，積極整合多元通路資源，深耕行動支付服務，目前會員數已邁向100萬人，合作通路更擴增超過18萬店點，推動多元應用情境，包含停車繳費服務覆蓋率高達99％，囊括四大超商、網購平台、計程車隊、餐飲商家、生活繳費等使用場景。

為使行動支付深入消費者生活，Pi 拍錢包持續打造橫跨實體通路與網路電商之 P幣生態系，讓民眾能將P幣運用於各項費用折抵，全面打造滿足食、衣、住、行、育、樂P幣生活圈，使消費者享受快速的網路金融服務。

為體驗更便利的行動生活，支付連國際資訊股份有限公司多年來深耕線上金流市場，擁有超過1008萬會員數，可針對露天拍賣上逾1.9億種商品進行支付，外部更配合超過3,000家網路商城；此外，支付連旗下並持有100％投資的電子支付機構「國際連股份有限公司」，可滿足消費者轉帳與儲值等創新金融服務需求。

(中時 )